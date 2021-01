Mercato - ASSE : Le dossier Mostafa Mohamed est toujours ouvert

À l'occasion d'une visioconférence organisée ce mardi en fin de matinée, Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, a évoqué le mercato hivernal des Verts. Comme toujours, le technicien ligérien a été très prudent sur ce sujet, rappelant le contexte économique compliqué entourant le club forézien : "Je ne sais pas si on aura la possibilité de recruter par rapport à un élément intéressant et par rapport à des finances que nous savons très difficiles. On se veut actif mais ça dépend des données économiques. Les forces vives doivent venir de notre effectif", a indiqué le tacticien stéphanois.

Ce dernier s'est ensuite exprimé sur le dossier Mostafa Mohamed, jeune et prometteur attaquant de 23 ans, ardemment courtisé par l'ASSE depuis plusieurs semaines. Selon les dires de Claude Puel, les rapports avec le club de Zamalek, un temps tendus suite à la sortie télévisuelle de Roland Romeyer, sont de nouveau apaisés et les négociations ont repris : "Le président a voulu stigmatiser certains intervenants qui avaient pour volonté de pourrir des relations. Ça a été mal interprété. Mais une normalité s’est réinstaurée entre les deux clubs", a fait savoir l'entraîneur ligérien.