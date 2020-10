Mercato - ASSE : le prêt de M'Baye Niang acté dans la soirée

L'AS Saint-Etienne touche au but pour M'Baye Niang (25 ans). Selon le quotidien L'Equipe, l'attaquant du Stade Rennais, arrivé hier soir dans le Forez, a passé une batterie de tests physiques à Saint-Etienne ce vendredi. Son prêt jusqu'au terme de la saison, qui ne sera pas assorti d'une option d'achat, devrait être officialisé dans la soirée. Pour rappel, l'international sénégalais (10 sélections, 1 but) débarquera chez les Verts en tant que "joker" et est encore lié au club breton jusqu'au 30 juin 2023.