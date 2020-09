Mercato - ASSE : le prix de Denis Bouanga a été fixé

Denis Bouanga va-t-il quitter Saint-Etienne un an seulement après son arrivée ? Transféré en provenance de Nîmes pour 4,5 millions d'euros l'été dernier, l'attaquant gabonais de 25 ans sort d'une excellente saison dans le Forez avec 12 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Forcément, ses bonnes prestations et son salaire, seulement 1,2 million d'euros brut par an, peuvent le rendre attractif et Saint-Etienne, qui souhaite récupérer de l'argent, n'est pas catégoriquement opposé à son départ.

Pour autant, L'Equipe assure, ce mercredi soir qu'aucun club du Top 6 français n'a encore approché l'ASSE pour le joueur. Rennes, un temps intéressé, a d'ailleurs abandonné la piste après l'arrivée de Florian Maurice, le 29 mai dernier. Saint-Etienne, qui espérait 20 millions d'euros au début du mercato, serait prêt à le vendre à 15 millions d'euros.