Mercato - ASSE : les dirigeants auraient tranché pour l'avenir de Cabaye

Débarqué l'été dernier dans le Forez, Yohan Cabaye (34 ans) avait paraphé un contrat d'un an, plus une année supplémentaire en option, en faveur des Verts. Selon les informations rapportées par Eurosport, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne n'activeront pas l'option du milieu de terrain, qui a connu une saison mitigée (15 matches joués en Ligue 1, 1 passe décisive), parsemée de pépins physiques divers et variés. Sauf revirement de situation, le milieu de terrain international français (48 sélections, 4 buts) sera donc libre de tout contrat au 30 juin et se mettra en quête d'un nouveau challenge.