Mercato - ASSE : M'Vila scelle son avenir proche

Lié à l'AS Saint-Etienne jusqu'au 30 juin 2022, Yann M'Vila (29 ans) ne compte pas quitter les Verts au cours du mercato d'hiver à venir. Le milieu de terrain défensif (16 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive), également utilisé en défense centrale à Wolfsburg et Strasbourg, a été très clair chez nos confrères de Radio France Bleu Saint-Etienne Loire.

"Je ne bougerai pas. On n'a pas discuté de départ donc je ne vois pas pourquoi je partirai. S'il y en a qui veulent me voir partir, dans ce cas c'est dommage pour eux car je ne partirai pas", a assuré le numéro 6 ligérien, et de préciser ses propos : "Je ne suis pas du genre à quitter le navire comme ça, en milieu de saison. J'ai une mission, des objectifs. Je vais les garder comme "gratter" à nouveau l'Europa League. Donc, on verra en fin de saison. Mais pour l'instant, je suis là et je veux faire le maximum avec Saint-Etienne."