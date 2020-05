Mercato - ASSE : Palencia déterminé à s'imposer chez les Verts

Débarqué l'été dernier à Saint-Etienne en provenance de Bordeaux, Sergi Palencia (24 ans) a eu du mal pour ses premiers pas dans le Forez. Régulièrement hors du groupe ligérien et sérieusement blessé sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, le jeune latéral droit a dû se contenter de miettes (6 matches joués en Ligue 1). Mais le Catalan, encore sous contrat aux abords du Chaudron jusqu'au 30 juin 2023, ne compte pas baisser les bras et s'est dit déterminé à s'imposer chez les Verts.

"C'est une saison difficile, car je n'ai pas beaucoup joué. Je n'ai peut-être pas eu toutes les opportunités que j'aurais aimé. Quand ils me l'ont donné, j'ai fait du mieux que j'ai pu", a confié le natif de Badalone dans L'Esportiu. "C'est dans ces saisons que tu apprends. J'ai beaucoup grandi mentalement et mon esprit d'équipe s'est également renforcé", a-t-il ajouté. Quid alors de son avenir ? "Je n'ai pas beaucoup joué, mais j'ai essayé d'aider mes coéquipiers de l'extérieur. Je suis content à Saint-Étienne", a-t-il assuré, et de conclure : "Le groupe est merveilleux. Nous verrons ce qu'il se passe... Mais mon idée est de continuer à me battre pour m'imposer à Saint-Étienne".