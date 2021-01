Mercato - ASSE : Puel et le sujet des joueurs en fin de contrat

En fin de contrat au 30 juin prochain, Romain Hamouma n'a toujours pas prolongé sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. À écouter Claude Puel, qui s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse, il n'y a pas de discussion à l'heure actuelle avec l'attaquant ligérien (33 ans, 4 buts et 1 passe décisive en 18 matches de Ligue 1 cette saison). Les autres joueurs dont le contrat arrive prochainement à expiration connaissent également le même sort, a précisé l'entraîneur forézien.

"Il n'y a pas de discussion avec nos joueurs. Ce n'est pas le moment, on verra tranquillement pour chacun d'entre eux. On fera un point et on avisera entre les deux parties pour nos joueurs", a fait savoir Claude Puel lors de son passage devant les médias.