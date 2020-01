Mercato - ASSE : Puel évoque le départ de Beric

En conférence de presse, à la veille du seizième de finale de la Coupe de France face au Paris FC (Ligue 2), Claude Puel a confirmé le départ de Robert Beric pour la Major League Soccer (MLS) et la franchise du Chicago Fire. "Robert est un joueur et un homme super sur le plan humain. Il est apprécié", a indiqué l'entraîneur des Verts au sujet du buteur slovène (28 ans), dont le départ a été fêté par le groupe hier, et de conclure : "Il y a des opportunités pour certains joueurs. Lui, qui était en délicatesse sportive avec nous, je lui souhaite le meilleur si ça se concrétise".