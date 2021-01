Mercato - ASSE : Puel livre son sentiment sur le prêt à Nice de Saliba

C'était fortement pressenti, c'est désormais officiel depuis quelques minutes : William Saliba (19 ans) fait son grand retour en Ligue 1. Formé à l'AS Saint-Etienne, le défenseur central a été prêté par Arsenal à l'OGC Nice jusqu'à la fin de la saison. En conférence de presse ce lundi après-midi, Claude Puel n'a pu éviter les questions sur ce sujet. L'entraîneur des Verts a très brièvement commenté cette transaction.

"Chacun fait son marché et chacun prend des décisions, je n'ai pas à commenter ce que font les autres clubs. Il y a eu un moment donné des discussions avec William", a-t-il indiqué, et de conclure : "On ne peut pas prédire comment va se passer ce mercato et ce mois de janvier, pour les joueurs et pour les clubs".