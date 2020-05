Mercato - ASSE : revirement de situation dans le dossier Cabaye ?

Il y a quelques jours, Eurosport annonçait la fin de l'aventure de Yohan Cabaye (34 ans) dans le Forez. À en croire L'Equipe du jour, la donne serait finalement bien différente. Selon le quotidien sportif, le milieu de terrain défensif (15 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive) se sentirait très bien chez les Verts et négocierait actuellement avec les dirigeants stéphanois pour activer sa clause d'une année supplémentaire. Pour rappel, l'international français (48 sélections, 4 buts), dont l'état d'esprit a toujours été exemplaire mais qui a dû composer avec plusieurs pépins physiques, avait rejoint l'ASSE l'été dernier via un contrat d'un an, qui prendra donc fin au 30 juin, mais qui comportait une option pour une deuxième saison.