Mercato - ASSE : Romain Hamouma a reçu une offre pour prolonger

En fin de contrat au 30 juin, Romain Hamouma (33 ans, 4 buts et 1 passe décisive en 18 matches de Ligue 1 cette saison), l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, aurait enfin reçu une première offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants.

Selon nos confrères d'Eurosport, qui révèlent l'information ce lundi, le salaire fixe du joueur, au club depuis 2021, serait revu à la baisse mais avec des primes plus intéressantes et plus importantes. La durée de cette potentielle prolongation n'a, en revanche, pas fuité.