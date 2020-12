Mercato - ASSE : Ryad Boudebouz annonce la couleur pour son avenir

Poussé vers la sortie cet été, Ryad Boudebouz (30 ans) est finalement toujours un joueur de l'AS Saint-Etienne, faute d'avoir trouvé un nouveau challenge intéressant. Après plusieurs semaines passées loin du groupe et des terrains, le milieu de terrain offensif retrouve peu à peu de sa superbe et du temps de jeu. Titulaire à Brest puis entré en jeu contre Lille, le meneur de jeu algérien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, déterminé à regagner sa place. Un départ n'est donc clairement pas à l'ordre du jour pour le numéro 7 ligérien (2 matches joués en Ligue 1 cette saison).

"Je me sens bien ici, j’ai fait un an et franchement, il y a eu ce qui s’est passé avec le Covid, je n’ai pas voulu partir sur cette situation. J’ai envie de faire plus, je veux essayer de démontrer plus. J’ai eu une opportunité de partir, je suis allé voir mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai envie de rester encore ici et prouver que j’ai ma place dans ce club", a fait savoir l'ancien joueur du MHSC dans un entretien donné à la chaîne Téléfoot. "J’essaye de travailler sereinement, de ne pas me prendre la tête parce qu’il y a des choses plus graves dans la vie. Moi je vais tout donner pour ce club, j’ai envie de faire beaucoup ici. Il y a un grand club, il y a des supporters, tout est réuni pour réussir. J’espère jouer le maximum et surtout être efficace pour le groupe. Je ne me fixe pas d’objectifs cette saison. Je veux jouer. C’est sûr que je veux être titulaire, je veux aider l’équipe", a-t-il conclu.