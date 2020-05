Mercato - ASSE : Stefan Bajic pourrait partir en prêt (info Madein)

Devenu en septembre dernier, en étant aligné face à Metz pour pallier au forfait de Stéphane Ruffier, le plus jeune gardien de l'histoire de l'ASSE, à 17 ans et 9 mois, Stefan Bajic représente le plus grand espoir du club forézien à son poste. L'idée de le voir endosser le costume de numéro un dès la saison prochaine, en profitant de la situation délicate de Ruffier, paraît néanmoins précipitée et Claude Puel semble vouloir installer Jessy Moulin dans les buts.

D'après nos informations, l'entraîneur ligérien s'est récemment entretenu avec son jeune gardien (18 ans), afin de faire le point sur son avenir à court terme. Aucune tendance n'est encore clairement dégagée, ce qui est plutôt logique au vu du contexte dans ce secteur chez les Verts (potentiels départ de Ruffier et de son entraîneur, Fabrice Grange). Mais comme évoqué par notre confrère Macky Diong il y a quelques jours, l'idée d'un prêt fait son chemin. Potentiellement dans une division inférieure (L2, National 1) ou un championnat étranger francophone (Belgique, Suisse).