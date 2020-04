Mercato - ASSE : Trauco dévoile sa destination rêvée

"J'aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe". Il y a deux jours, dans le quotidien péruvien El Popular, Miguel Trauco (27 ans) ne cachait pas ses envies d'ailleurs et de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le latéral gauche des Verts a précisé sa pensée hier sur la chaîne de télévision espagnole Movistar Deportes, confiant son rêve d'évoluer sous la tunique prestigieuse du Real Madrid.

"Je voudrais jouer pour le Real Madrid, je suis fan de ce club, ce serait un rêve. Qui sait, je connais ma réalité mais c'est mon équipe préférée. J'étais accro aux phénomènes Zidane, Roberto Carlos, Beckham et Cristiano", a indiqué le numéro 13 de l'ASSE (19 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 2 passes décisives).