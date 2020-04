Mercato - ASSE : Trauco prévient déjà de ses envies d'ailleurs

Arrivé cet été à Saint-Etienne en provenance de Flamengo dans le cadre d'un transfert estimé à un million d'euros, Miguel Trauco (27 ans) ne devrait pas rester bien longtemps dans le Forez. C'est, en tout cas, ce que le latéral gauche péruvien (44 sélections) a laissé entendre dans un entretien accordé au quotidien de son pays, El Popular.

"Je souhaite participer à une autre Coupe du Monde, ce serait quelque chose d'excitant et d'historique. Et j'aimerais jouer dans une plus grande équipe en Europe" a déclaré le numéro 13 des Verts (1 but et 2 passes décisives en 19 matches de Ligue 1), encore lié à l'ASSE jusqu'au 30 juin 2022.