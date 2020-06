Mercato - ASSE : un club de L1 fait de Vagner Dias sa priorité de recrutement

Dans les petits papiers de nombreux clubs de Ligue 1 (Rennes, Brest, Lens, Lorient, Angers, Nîmes ou encore l'Olympique de Marseille), Vagner Dias Gonçalves (24 ans), le petit ailier cap-verdien de l'AS Saint-Etienne, serait la priorité de recrutement du FC Metz, révèlent nos confrères du Républicain Lorrain ce dimanche. Reste désormais à connaître les intentions des dirigeants ligériens au sujet de leur joueur, auteur de prestations remarquées et remarquables (13 buts et 4 passes décisives en 33 matches de Ligue 2) lors de la dernière année et demie passée en prêt sous les couleurs de l'AS Nancy-Lorraine. Arrivé à l'été 2017 aux abords du Chaudron de Geoffroy-Guichard, Vagner Dias Gonçalves est encore sous contrat dans le Forez jusqu'au 30 juin 2021.