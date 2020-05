Mercato - ASSE : un gardien de L2 dans le viseur ?

Avant l'arrêt des compétitions, le torchon brûlait entre Stéphane Ruffier et ses dirigeants, à Saint-Etienne. Lors des dernières rencontres, Jessy Moulin avait récupéré la place de numéro undans les cages, profitant des rapports difficiles entre les deux parties. A l'avenir, le jeune Stefan Bajic (18 ans) devrait également postuler à une place de titulaire dans les cages stéphanoises. Pourtant, les Verts étudieraient les offres sur le marché, à en croire les révélations de La Voix du Nord.

D'après le média nordiste, l'ASSE serait en contact avec Jérôme Prior, gardien de Valenciennes. Formé à Bordeaux, le natif de Toulon était parti libre l'été dernier et s'était engagé jusqu'en 2021 avec la VAFC. A un an de la fin de son contrat, il aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il comptait aller voir plus haut. Il serait également suivi par des formations anglaises.