Mercato - ASSE : un intérêt de l'Olympiakos pour Yann M'Vila

N'entrant pas dans les plans de Claude Puel, Yann M'Vila (30 ans) est sur le départ en ce mercato estival. À en croire la presse grecque du jour, le milieu de terrain défensif (23 matches joués en Ligue 1 la saison dernière, 2 passes décisives) serait dans les petits papiers de l'Olympiakos Le Pirée. Sous contrat avec les Verts jusqu'au 30 juin 2022, l'international français (22 sélections, 1 but), qui dispose également de touches plus ou moins sérieuses en Turquie, n'a encore pris aucune décision pour son avenir et va prendre le temps de la réflexion.