Mercato - ASSE : un numéro neuf si le dégraissage est fructueux

À l'approche du mercato hivernal, la donne est claire et limpide à Saint-Etienne : priorité sera donnée au dégraissage d'un effectif surchargé. Aucun renfort n'est a priori attendu dans la Loire au cours du mois de janvier. Les supporters foréziens pourraient malgré voir un joueur débarqué si, et seulement si, le club parvient à récupérer un peu de liquidités via les départs d'indésirables. Dans ce cas-là, rapporte L'Equipe, la cellule de recrutement se mettra peut-être en quête d'un avant-centre.