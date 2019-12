Mercato - ASSE : un prétendant en L1 pour Honorat

Ciblé par le Racing Club de Lens (Ligue 2), Franck Honorat (23 ans) suscite également des convoitises en Ligue 1. Le Stade Brestois et le Nîmes Olympique ont notamment des vues sur lui mais l'intérêt le plus fort provient de Moselle et du FC Metz, affirme L'Equipe ce lundi. Selon nos confrères, les Grenats sont en quête d'un renfort offensif cet hiver, qu'ils aimeraient idéalement obtenir sous la forme d'un prêt. Formé à l'OGC Nice, l'ailier de l'AS Saint-Etienne (4 matches joués en Ligue 1 cette saison, 2 passes décisives), également capable d'évoluer dans un rôle de piston dans une défense à cinq, est sous contrat dans le Forez jusqu'au 30 juin 2023.