Mercato - ASSE : une liste noire composée de sept joueurs

La fameuse "liste noire" est de retour à Saint-Etienne... Ce jeudi soir, L'Equipe confirme la tendance déjà évoquée en mai dernier : Claude Puel veut se débarrasser de plusieurs joueurs pour la saison à venir. La liste d'indésirables aux yeux de l'entraîneur ligérien contiendrait encore sept noms. Sans réelle surprise, les gros salaires de l'ASSE, en quête de liquidités et d'économies, sont concernés, à savoir Stéphane Ruffier (33 ans, sous contrat jusqu'au 30 juin 2021), Yann M'Vila (30 ans, 2022), Ryad Boudebouz (30 ans, 2022) et Wahbi Khazri (29 ans, 2022).

Le gardien de but et les trois joueurs de champ auraient été informés, dans des entretiens individuels, qu'ils ne seraient plus des joueurs clés de l'effectif forézien la saison prochaine. Miguel Trauco (27 ans, 2022), Sergi Palencia (24 ans, 2023) et Loïs Diony (27 ans, 2021) seraient également concernés. Nos confrères du quotidien sportif précisent, par ailleurs, que les cas de Gabriel Silva (29 ans, 2023) et Romain Hamouma (33 ans, 2021), très intéressant pendant la préparation mais qui est dans la dernière année de son contrat, ne seraient pas encore tranchés.