Mercato - ASSE : une nouvelle offre de Trabzonspor pour Khazri

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, Wahbi Khazri (29 ans) n'est pas assuré de rester à l'AS Saint-Etienne. L'attaquant international tunisien ne rentre pas vraiment dans les plans de Claude Puel, l'entraîneur ligérien, et a été invité à se trouver un nouveau challenge. Selon la presse turque du jour, le numéro 10 forézien (3 buts et 2 passes décisives en 16 matches de Ligue 1 la saison dernière) serait pisté par la formation de Trabzonspor, qui aurait formulé une nouvelle offre. Celle-ci porterait sur un prêt payant (1 million d'euros), prêt assorti d'une option d'achat de 5 millions d'euros. Une proposition qui se rapproche sensiblement des exigences des décideurs stéphanois, qui réclament entre 7 et 8 millions d'euros pour libérer leur joueur.