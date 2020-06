Mercato - ASSE : Vagner Dias Gonçalves se prononce sur son avenir

Prêté pendant une saison et demie à Nancy (Ligue 2), Vagner Dias Gonçalves a rayonné en Lorraine (13 buts et 4 passes décisives en 33 rencontres de championnat). Auteur de prestations de grande qualité avec les pensionnaires de Marcel-Picot, l'ailier international cap-verdien (1 sélection), encore lié à l'AS Saint-Etienne jusqu'au 30 juin 2022, suscite de très grosses convoitises sur le marché français. Le FC Metz en a fait sa priorité estivale mais Rennes, Lens, Lorient, Angers, Nîmes, l'Olympique de Marseille ou encore Brest sont aussi sur les rangs pour le recruter.

Dans une interview accordée au Républicain Lorrain, le principal intéressé, que Claude Puel compte tester avant de prendre une décision à son sujet, s'est prononcé sur son avenir. "Officiellement, je suis encore prêté à l’ASNL jusqu'au 30 juin… Après, je suis encore sous contrat avec Saint-Etienne bien sûr. Pour mon avenir, je ne peux rien dire. C’est mon agent qui gère tout ça, on verra bien", a-t-il indiqué à nos confrères, et de conclure : "Moi, je me concentre pour être à 100% le plus vite possible. J’ai la volonté de jouer au plus haut niveau, je pense que c’est normal".