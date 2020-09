Mercato - ASSE : Valbuena confirme des discussions entre M'Vila et l'Olympiakos

La presse grecque annonce depuis quelques jours un intérêt de l'Olympiakos pour Yann M'Vila. Poussé vers la sortie à Saint-Etienne, l'international tricolore est-il vraiment désiré à Athènes ? Interrogé sur les ondes de RMC jeudi soir, Mathieu Valbuena, qui évolue depuis 2019 avec les champions de Grèce en titre, a répondu par l'affirmative.

"Oui, ils sont sur Yann, on attend l'accord de St-Etienne", a-t-il confirmé. "Je sais qu'il a envie de venir, il faut qu'il se mette en accord avec St-Etienne. Mais je pense qu'il s'est mis en accord avec le club et on espère le faire..." Arrivé début 2018 dans le Forez, le milieu de terrain de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2022.