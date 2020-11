Mercato - ASSE : Yann M'Vila livre ses vérités sur son départ

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival en raison de son gros salaire et du nouveau projet mis en place par Claude Puel, Yann M'Vila (30 ans) a quitté l'AS Saint-Etienne, direction la Grèce et la formation de l'Olympiakos Le Pirée. Dans un entretien accordé dans les colonnes du quotidien L'Equipe ce lundi, le milieu de terrain défensif a livré ses vérités concernant son départ du club ligérien.

"Des regrets sur les conditions de mon départ ? Non, pas les conditions car ce fut dans le respect et le calme. Avec Claude Puel, on a eu une vraie discussion d’hommes. Il m’a parlé comme j’attendais qu’il le fasse. On s’est dit ce qu’on avait à se dire, on s’est serré la main à la fin. Après, j’ai eu un petit pincement car j’étais attaché au club, j’était proche de pas mal de joueurs", a .