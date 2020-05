Mercato ASSE - Un intérêt confirmé pour un jeune buteur bosnien

Seulement 17ème de Ligue 1 cette saison, l'AS Saint-Etienne a flirté avec la zone rouge. Les Verts ont vécu une saison difficile dans tous les domaines, que ce soit au niveau défensif (45 buts inscrits en 28 matchs) comme au niveau offensif (29 buts inscrits). En vue de la saison prochaine, le club ne devrait pas bénéficier d'une très grosse enveloppe pour le mercato, mais il reste à l'affût des bons coups. Et justement, les dirigeants semblent en avoir flairé un en Suisse puisque Peter Zeidler, l'entraîneur de Saint-Gall, a affirmé un intérêt de l'ASSE pour son buteur, Ermedin Demirovic (22 ans).

"Ce qui se passe avec Demirovic est incroyable. En fait, quand je suis venu à Sochaux l’année dernière pour les 80 ans du club, j’ai discuté avec Pierre-Alain Frau et Freddy Vandekerkhove de ce joueur. Un peu plus tard, il venait chez nous. Alaves nous l’a prêté et d’entrée il a marqué. Il a aujourd’hui 11 buts en 16 matches et est 2e buteur du championnat. Mais il va hélas nous quitter car il est donc toujours la propriété d’Alaves et il est sollicité par de nombreux clubs de Bundesliga… et Saint-Etienne, entre autres, en France" a déclaré l'entraîneur allemand pour L'Est Républicain.