Mercato ASSE - Wesley Fofana se sait courtisé

La prolongation de Wesley Fofana, officialisée mardi par l'ASSE, est arrivée comme une très bonne nouvelle pour le club forézien. Et pour cause, au fil de ses bonnes performances cette saison, le jeune défenseur de 19 ans s'est attiré les intérêts de plusieurs grosses écuries à travers l'Europe (Milan, Séville, Leipzig, Everton) et à deux ans de la fin de son contrat, la menace d'un départ planait. Le Marseillais de naissance est d'ailleurs conscient des convoitises qu'il suscite. "C'est flatteur de savoir que de tels clubs s'intéressent à moi, viennent me voir au stade mais je laisse tout ça à mes agents. Je m'occupe du terrain et rien d'autre", assure d'abord Fofana dans une interview à L'Equipe. "Ce serait mentir de dire que je n'y pense pas de temps en temps. Mais il faut rester concentré sur ma progression, ma carrière."

Autant pour lui que pour ses dirigeants, l'idée serait d'embrasser la trajectoire prise l'été dernier par son coéquipier et ami William Saliba, vendu pour 30 M€ à Arsenal avant de revenir en prêt à Saint-Etienne. "Il y a encore beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire comme William ou si je voudrai faire comme lui. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait un bon choix et que ça lui a permis de signer dans un grand club. Ça peut être une idée pour moi...", laisse entendre Fofana.