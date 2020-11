Mercato - Atletico : L'entraîneur de Valence ne digère pas le transfert de Kondogbia

L'Atletico Madrid va recruter le milieu de terrain franco-centrafricain Geoffrey Kondogbia (27 ans) en provenance de Valence pour 20 millions d'euros en tant que joker, pour compenser le départ de Thomas Partey à Arsenal. Et cette nouvelle ne plaît pas du tout au coach valencian Javi Gracia, qui n'accepte pas le départ à venir de l'ancien Monégasque.

"Celui qui veut tenter d'expliquer pour Kondogbia, qu'il se montre et explique. Moi, je suis ici pour m'entraîner. Kondogbia actuellement à Madrid ? Je ne sais vraiment pas. C'est ce que j'ai vu dans la presse. La dernière conversation avec le président a eu lieu avant l'entraînement. Je pense que je vais avoir les joueurs que j'ai et dont je suis très fier. Vous connaissez mon opinion parce que je l'ai exprimée clairement. Il y a eu un appel du président qui devait me dire que le joueur n'allait pas partir. Les mots ne sont pas nécessaires", a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse après le nul face à Getafe (2-2) en Liga.