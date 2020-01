Mercato - Atlético-PSG : Edinson Cavani aurait tout fait capoter !

Si le transfert d'Edinson Cavani à l'Atlético de Madrid n'aura finalement pas lieu, c'est parce que l'attaquant parisien et son entourage se seraient montrés trop gourmands avec le club espagnol.

Le feuilleton a pris fin, jeudi, vingt-quatre heures plus tôt que prévu. Alors qu'on s'attendait à de nouvelles péripéties jusqu'à ce vendredi soir, date de la fermeture du marché des transferts, on a appris que le PSG et l'Atlético de Madrid ont déjà abandonné les négociations, engagées depuis des semaines, autour du transfert d'Edinson Cavani (32 ans).

Les dirigeants parisiens se sont-ils montrés trop gourmands ou leurs homologues madrilènes trop avares ? Rien de tout cela, selon la presse espagnole, qui croit savoir que l'opération a capoté en raison des exigences de l'attaquant uruguayen. D'après AS, le PSG avait en fait accepté la seconde offre formulée par les Colchoneros, estimée à 15 millions d'euros. Mais au moment de conclure l'affaire, le clan Cavani aurait réclamé une énorme commission, d'un montant quasi-similaire (15 M€).

L'Atlético ne reviendra pas à la table des négociations l'été prochain

Une telle requête est habituellement formulée pour un joueur libre, dont le recrutement ne nécessite pas de débourser une indemnité de transfert. L'Atlético, qui avait déjà consenti un bel effort financier pour se mettre d'accord avec Paris, n'a pas pu y accéder et a donc renoncé à l'arrivée du Matador. Pire, toujours selon AS, les Rojiblancos auraient décidé de faire une croix sur lui et de ne pas renouer le contact en juin, une fois qu'il sera libre.