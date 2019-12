Mercato - Aubameyang sur le départ ?

Selon The Daily Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang songerait sérieusement à un départ d’Arsenal cet été. Arrivé à Londres en 2018 contre la somme faramineuse de 63 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans espérait jouer un plus grand rôle sur la scène européenne. Mais, les récents déboires des Canonniers l’ont poussé à revoir ses ambitions à la baisse. Le fer de lance de l’attaque répond aux attentes depuis son arrivée (31 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée).

Pourtant, le buteur maison (15 buts en 24 matchs) s’était réjoui de l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc des Gunners : "Il n'est en poste que depuis quelques jours, mais nous voyons déjà une grande différence. Nous avions besoin de quelqu'un qui viendrait secouer toute l'équipe. Quelqu'un avec de nouvelles idées et quelqu'un qui nous emmènerait dans une nouvelle direction. Mikel a apporté tout cela". L’avenir d’Aubameyang est intimement lié aux résultats de la seconde partie de saison et à la possible qualification en Ligue des Champions (si victoire en Ligue Europa).