Mercato - Aucun contact entre l'OM et Niang

Neymar au Barça, Lautaro Martinez au Barça, Pogba entre la Juve et le Real et désormais Niang à Marseille. Ce dernier cas pourrait devenir l'un des nouveaux feuilletons du mercato estival 2020. Sensible au projet olympien, l'attaquant rennais de 25 ans n'a jamais caché son intérêt pour un éventuel transfert. Ce dimanche soir, le Canal Football Club annonçait un accord trouvé pour un transfert du Sénégalais contre 20 millions d'euros.

Mais RMC Sport a mené l'enquête et contredit catégoriquement cette annonce. Contactée par nos confrères, une source proche du Stade Rennais a démenti et a indiqué qu'aucun contact n'avait été initié entre l'OM et le club breton. "Aucune offre de l’OM pour Niang. Même pas un appel. Des discussions avec d’autres clubs mais même pas un signal de l’OM" a-t-elle glissé.