Mercato - Aucune discussion entre le PSG et Sergio Ramos

Cette information a fait l'effet d'une bombe sur la planète football ce lundi soir. Alors que le contrat liant le Real Madrid à Sergio Ramos arrive à son terme en juin prochain, le capitaine de la Maison Blanche est aujourd'hui loin d'un accord avec ses dirigeants quant à une éventuelle prolongation. Dans la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Josep Pedrerol a affirmé que le défenseur de 34 ans aurait refusé la dernière proposition de Florentino Pérez et l'aurait menacé de rejoindre cet été le Paris Saint-Germain. "Au PSG, on me dit qu'on va faire une grosse équipe avec Messi et moi" aurait révélé l'international espagnol à son président selon le journaliste sportif.

Toutefois, RMC Sport a tempérer cette rumeur en révélant que pour l'heure aucune discussion n'avait été entamée entre le club parisien et Sergio Ramos. Néanmoins, le PSG resterait intéressé par le défenseur madrilène. Mais afin de préserver ses relations avec le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi ne commencera aucune négociation avec le joueur sans en informer Florentino Pérez au préalable.