Mercato - Aulas tacle Jeff Reine-Adelaïde !

Dans un entretien au journal Le Progrès, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas s'en est pris à son milieu de terrain Jeff Reine-Adelaïde (22 ans). L'international espoir français avait exprimé son mal-être lié à un manque de temps de jeu "Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon."

Jusque là muet sur la situation, Jean-Michel Aulas s'est exprimé aujourd'hui. "Oui, il a un très gros contrat. On lui a fait confiance. (…) Moi, je n’aime pas les gens qui disent qu’ils veulent partir de l’OL, je suis comme les supporters."

Et concernant une éventuelle réconciliation ? "Ça peut, mais ce n’est pas sûr, parce que voilà… On a besoin d’une équipe performante, et aussi qui a un très bon état d’esprit. L’image de marque de Juninho, c’est que l’état d’esprit est aussi important que le talent."