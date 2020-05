Mercato - Bakayoko souhaiterait rejoindre le PSG

Non conservé par l'AS Monaco à l'issue de son prêt, Tiémoué Bakayoko aimerait rejoindre le Paris SG mais les dirigeants parisiens ne se sont pas encore manifestés.

Depuis son départ de Monaco en 2017, la carrière de Tiémoué Bakayoko a pris plusieurs virages. Acheté par Chelsea, le milieu français a enchaîné des prêts à l'AC Milan et à Monaco cette saison. Malgré une saison solide sur le Rocher, celui qui compte une sélection en équipe de France ne sera pas conservé par l'ASM, pas disposée à payer les 42 millions d'euros nécessaires pour lever son option d'achat. Bakayoko va donc revenir à Chelsea, mais pour combien de temps ? Si la possibilité qu'il reste chez les Blues existe, elle paraît minime.

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs annoncent des intérêts de Séville mais également du Paris Saint-Germain. Originaire de région parisienne, Bakayoko n'a jamais divulgué son envie de jouer pour le PSG. Or, d'après les informations révélées par Le Parisien, son agent souhaiterait le pousser vers le club de la capitale. Il pourrait alors se retrouver en concurrence avec Verratti et Gana Gueye, lequel ne s'est pas toujours montré infaillible depuis son arrivée.

De plus, un élément pourrait faire pencher la balance en faveur du milieu de terrain de 25 ans. Il fait partie de la société allemande Rogon, détenue par l'agent Roger Wittmann. Ce dernier a déjà réussi à placer trois de ses joueurs au PSG (Choupo-Moting, Draxler et Kehrer) et pourrait donc tenter le coup avec Bakayoko. Pour l'heure, aucun contact concret n'aurait eu lieu mais cela pourrait bouger dans les semaines à venir...