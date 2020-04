Mercato - Barça : Arthur s'exprime sur son avenir

Annoncé aujourd'hui dans un échange avec Miralem Pjanic à la Juventus, Arthur Melo (21 ans) est au coeur des rumeurs mercato depuis quelques jours. Arrivé en 2018 à Barcelone pour 30 millions d'euros, l'international brésilien (17 sélections) est également courtisé par l'Inter de Milan et Tottenham, selon les dires du Mundo Deportivo. Aujourd'hui, le milieu de terrain polyvalent a décidé de faire une mise au point à propos de son avenir. Dans des propos relayés par Sport, l'ancien du Grêmio a refroidi toutes les pistes menant à un départ.

"Il y a toujours des spéculations mais honnêtement mon idée est très claire, la seule option qui m'intéresse est de continuer à Barcelone", raconte l'intéressé. "Je me sens très bien ici et je remercie également le club et les entraîneurs pour leur confiance. C'est une autre raison pour être plus clair, de mon souhait de continuer ici. L'intérêt supposé des grands clubs est toujours un compliment pour quiconque, mais dans mon esprit il s'agit de jouer ici pendant de nombreuses années." Même si Arthur semble convaincu de pouvoir s'imposer en Catalogne, son club reste tout de même très handicapé par des problèmes financiers, liés à la crise du coronavirus. Le Barça devra vendre cet été pour alléger sa masse salariale, et le Brésilien, auteur de trois buts et trois passes décisives en Liga cette saison, ne fait visiblement pas partie des joueurs indispensables aux yeux de ses dirigeants.