Mercato - Barça : Arthur sort du silence pour son avenir

Malgré un contrat courant en Catalogne jusqu'au 30 juin 2024, Arthur (23 ans, 3 buts et 3 passes décisives en 16 matches de Liga cette saison), le milieu de terrain du FC Barcelone, est annoncé sur le départ cet été. Son nom a récemment été évoqué par la presse italienne dans le cadre d'un échange avec Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, une des priorités de recrutement des Blaugrana.

Mais pour le principal intéressé, international brésilien (20 sélections), un départ estival n'est clairement pas à l'ordre du jour : "Pour le moment, je ne pense qu'à Barcelone. Je me sens bien au sein de cette équipe et dans cette ville, et sincèrement, je me vois porter le maillot blaugrana encore plusieurs années", a indiqué le numéro 8 du Barça dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.