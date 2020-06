Mercato - Barça : Coutinho ou Semedo pour enrôler Ndombele ?

Voilà maintenant un an que Tanguy Ndombele a posé ses valises à Tottenham. Une saison en demi-teinte pour le français qui n’a disputé que 12 rencontres de Premier League. L’aventure devrait toucher à sa fin pour le milieu de 23 ans qui, d’après TF1, serait entré en conflit avec José Mourinho. Il aurait notamment déclaré ne plus vouloir évoluer sous ses ordres. Ainsi, dans toute l’Europe, le nom des prétendants de l’ex-lyonnais se multiplient, et parmi eux ce sont le PSG et le Barça qui se montreraient les plus attentifs au dossier.

Dans ce contexte, le Daily Mail rapporte aujourd’hui que les dirigeants catalans penseraient à offrir un joueur en échange de Tanguy Ndombele. Les noms de Coutinho, dont un départ vers l’Angleterre semble être privilégié et de Semedo, sont ainsi évoqués par la presse britannique. Le Barça s’apprêterait donc à soumettre une offre aux Spurs pour le Français, en incluant l’un de ces deux joueurs dans la transaction. Reste maintenant à voir la concrétisation de cette offre, et surtout voir si l’intéressé est emballé à l’idée de rejoindre la Catalogne cet été. Une chose est sûre, l’avenir de Tanguy Ndombele se situe loin du Tottenham Hotspurs Stadium.