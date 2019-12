Mercato - Barça : Emerson appelé plus tôt que prévu ?

En janvier dernier, le Betis Séville a obtenu le prêt d'Emerson (20 ans) en provenance de l'Atlético Mineiro. En juillet, le FC Barcelone a acheté le joueur et l'a prêté dans la foulée au club andalou jusqu'en juin 2021. Actuellement, ce latéral droit brésilien appartient à 50% au Barça et à 50% au Betis. Un fait pas anodin et qui pourrait avoir son importance pour la suite.

Récemment, la presse catalane a indiqué les postes auxquels le FC Barcelone entend se renforcer lors des prochains mercatos. Parmi eux, celui de latéral droit, où Ruben Semedo pourrait partir. Or, ce samedi, Estadio Deportivo explique que les Blaugrana pourraient faire venir Emerson plus tôt que prévu mais cela ne serait pas gratuit. Les dirigeants culés devraient ainsi débourser 12M€ afin d'acheter définitivement celui qui a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 15 matchs de Liga cette saison.