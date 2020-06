Mercato - Barça : Ivan Rakitic scelle son avenir

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic (32 ans, 21 matches en Liga cette saison, 3 passes décisives) compte bien aller au terme de son bail en Catalogne. Le milieu de terrain international croate (106 sélections, 15 buts) a été très clair ce dimanche dans la presse de son pays : il n'a absolument pas l'intention de quitter les Blaugrana lors de la prochaine fenêtre des transferts.

"Il y a 10 ou 15 jours, j'ai parlé avec le club et je n'ai plus besoin de parler avec eux car j'ai un contrat jusqu'à l'été 2021 avec le Barça, l'organisation au sein de laquelle je veux être et jouer. De plus, ma femme et mes enfants sont bien dans cette ville. Je n'ai aucune raison de penser à autre chose", a lancé le numéro 4 du club catalan dans les colonnes du média Tportal.