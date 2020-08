Mercato - Barça : La très grosse offre de Leicester pour Francisco Trincão !

Le média britannique The Guardian a annoncé, ce mardi, que Leicester avait formulé une grosse offre au Barça pour récupérer le jeune talent Francisco Trincão.

Étincelant cette saison avec Braga (9 buts, 13 passes en 40 matchs TCC), Francisco Trincão a été recruté par le Barça cet hiver, qui a levé sa clause libératoire fixée à 31 millions d'euros, avant de l'envoyer en prêt pour finir la saison avec son club formateur. Et alors qu'il n'a pas encore foulé la pelouse du Camp Nou, ni même du centre d'entraînement, le jeune ailier de 20 ans fait déjà l'office d'énormes offres.

Hier déjà, le quotidien Sport assurait que le Barça avait refusé 60 millions d'euros d'un club anglais pour le joueur. Ce mardi, le très sérieux The Guardian révèle que Leicester propose 2 ans de prêt, ainsi qu'une obligation d'achat, au terme de ces 24 mois, fixée à 50 millions d'euros. Toutefois, on ne sait pas si le Barça a recalé, ou non, cette proposition des Foxes.

Mais ces derniers jours, Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a considéré Trincão comme la "relève générationnelle" des Catalans. "La relève générationnelle est déjà là. Le meilleur, c'est le mélange entre des jeunes joueurs comme Pedri, Trincão, Riqui, Ansu et Araújo et des joueurs plus âgés comme Messi, Suárez, Piqué ou Busquets". En quête de liquidités, le Barça changera-t-il finalement d'avis face à une grosse plus-value réalisée en seulement 6 mois ?