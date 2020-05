Mercato - Barça : les Blaugrana lorgnent une pépite du FC Séville

Le FC Barcelone, toujours en quête de jeunes prodiges, serait intéressé par Diego Fernández Talaverón (18 ans), révèle El Mundo Deportivo du jour. Selon nos confrères catalans, les Blaugrana observeraient avec la plus grande attention le jeune attaquant du FC Séville, auteur de 22 buts en autant de matches avec la Juvenil B. Rapide, technique, efficace devant le but, polyvalent et ambidextre, il a particulièrement séduit les décideurs du FCB, qui ne sont pour l'instant pas encore passés à l'action pour le recruter.