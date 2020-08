Mercato - Barça : Les mots prononcés par Lionel Messi à un proche pour annoncer son départ

C'est, assurément, le sujet le plus discuté depuis 24 heures maintenant. Lionel Messi, formé à Barcelone et âgé de 33 ans, aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il voulait quitter la Catalogne. Lassé des échecs à répétition du club en Ligue des Champions, et surtout de l'amateurisme de la direction, la Pulga aurait dit stop et souhaiterait quitter le club gratuitement. Annoncé tout proche de Manchester City, où il retrouverait Pep Guardiola, Lionel Messi aurait confié à un proche que son cycle au Barça était "terminé".

C'est, du moins, ce qu'a annoncé ce proche à La Nacion, un gros média argentin. Nos confères rapportent ainsi les mots de Lionel Messi auprès de cette personne. "J'ai pris la décision avec Antonella (sa femme, ndlr) de quitter le Barça. Ça me fait mal à l'âme, mais c'est tout. Le cycle est terminé".