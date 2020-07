Mercato - Barça : Luis Suárez se prononce sur les dossiers Lautaro et Neymar

Dans une interview à Mundo Deportivo, Luis Suárez, donne son avis sur l'éventuelle arrivée de Lautaro Martínez au sein du club catalan. "C'est un joueur qui joue à un très bon niveau", a-t-il confié. L'Uruguayen explique que l'avant centre de l'Inter Milan a besoin de "personnes expérimentées à ses côtés". "S'il vient, on est là pour l'aider".

Suárez n'a pas manqué non plus d'aborder le feuilleton Neymar. "Tout le monde sait quel genre de joueur il est, l'amour que le club a pour lui. Il connaît aussi l'attachement que les supporters et les coéquipiers ont pour lui", a-t-il expliqué. L'attaquant blaugrana sait que la situation actuelle rend compliqué le retour de son ami brésilien mais selon lui "rien n'est impossible dans le football". "Des choses incroyables se produisent, alors cette possibilité peut se produire", a-t-il lâché.