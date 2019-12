Mercato - Barça : Neymar ou Mbappé, les socios du club ont tranché

Selon les derniers sondages réalisés auprès des socios du Barça, Neymar (27 ans), l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, ne serait plus le bienvenu au FC Barcelone. En effet, plus de 80% (80,66% pour être très exact) des socios du club catalan interrogés ont répondus "Non" à la question "Êtes-vous favorable à un retour de Neymar ?". Seuls 14,33% d'entre eux souhaitent revoir le Brésilien porter à nouveau la tunique Blaugrana. Par ailleurs, les socios se sont montrés beaucoup plus emballés par une éventuelle signature de Kylian Mbappé (21 ans) puisque 81,33% sont favorables à l'arrivée de la pépite française.