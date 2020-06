Mercato - Barça : Plus que dix jours pour recruter Pjanic

En quête de renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone a lancé l'opération Miralem Pjanic (30 ans) il y a plus d'un mois désormais. Mais suite au retard dans les négociations, et aux nombreux désaccords entre le club catalan et la Juventus, le dossier s'est peu à peu éteint. Et justement, Sport annonce ce matin qu'il ne reste plus que dix jours aux Blaugranas pour essayer de recruter le Bosnien, pour que tout soit réglé dans l'année 2019-2020.

A partir du 1er juillet donc, les Bianconeri ne laisseront plus partir l'ancien lyonnais, qui aurait déclaré seulement vouloir signer au Barça, et pas ailleurs malgré l'intérêt du PSG. Dans l'impossibilité de lâcher une grosse somme d'argent, les dirigeants catalans avaient prévu de monter un échange avec Arthur (23 ans) en direction de la Vieille Dame, et Pjanic et Mattia De Sciglio (27 ans) dans le sens inverse. La Juve était partante pour réaliser ce deal. Mais face au refus du milieu de terrain barcelonais, l'affaire reste gelée. Le compte à rebours est lancé. Dix jours haletant sont à prévoir du côté de la Catalogne.