Mercato - Barça : Quique Setién se prononce sur l'avenir de Lionel Messi

Dans la presse italienne, Quique Setién, l'entraîneur du Barça, a assuré qu'il n'y avait aucune chance pour que Lionel Messi quitte le club catalan cet été.

Alors que les négociations autour d'une prolongation de contrat tardent à se concrétiser, Lionel Messi (32 ans), qui dispose d'une clause lui permettant de s'en aller s'il le souhaite au terme de la saison, se retrouve au centre de nombreuses rumeurs (Inter Milan, Manchester City). Mais que les supporters du FC Barcelone se rassurent : l'attaquant international argentin (138 sélections, 70 buts) ne quittera pas le club catalan. C'est, en tout cas, l'avis très tranché de Quique Setién (61 ans), l'entraîneur des Blaugrana.

Ce dernier ne se fait aucune inquiétude concernant le futur du meneur de jeu argentin. "Un départ? Cela n'arrivera pas. Lui et Barcelone seront toujours unis. C’est simplement comme ça", a estimé le technicien dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, et de conclure : "Leo est au Barça depuis 20 ans et personne ne comprendrait une rupture. Sa clause ne fait pas peur puisque cela n'arrivera pas". Cette saison, Lionel Messi a pris part à 22 matches de Liga, pour 19 buts et 12 passes décisives.