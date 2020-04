Mercato - Barça : Riqui Puig a la cote

Âgé de 20 ans, Riqui Puig est attendu comme l'une des plus grosses pépites de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Le petit milieu de terrain de poche (1m69) ne peut toutefois pas compter sur un énorme temps de jeu pour pouvoir progresser et faire son trou au sein de l'effectif du Barça (6 matchs au total, 3 matchs cette saison). Ainsi, à en croire le quotidien Sport, la situation de l'Hispanique est très suivie par les autres clubs européens, conscients de ses qualités.

"Riqui Puig, le désiré" lit-on notamment en titre du quotidien. On apprend, alors, que le Celta Vigo, l’Ajax Amsterdam, mais aussi des clubs de Premier League et de Bundesliga se seraient penchés sur le dossier du jeune joueur. Si le Barça a décidé de lui faire confiance et de lancer sa carrière l'an prochain, Puig pourrait, de son côté, se laisser tenté par un prêt ou un transfert pour glaner plus de temps de jeu.