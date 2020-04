Mercato - Barça : une porte de sortie en Italie pour Junior Firpo ?

Recruté l'été dernier par le FC Barcelone contre 18 millions d'euros (+12M€ de bonus), Junior Firpo n'a pas pleinement convaincu les dirigeants catalans cette saison. Malgré un temps de jeu intéressant en raison des pépins physiques de Jordi Alba (17 apparitions toutes compétitions confondues), l'hispano-dominicain de 23 ans ne devrait pas être conservé cet été. Et pour cause, le Barça s'intéresserait de près à Layvin Kurzawa et chercherait dans un premier temps à se séparer de l'ancien du Betis Séville.

Or, d'après les informations de Sport, une première offre pourrait arriver depuis l'Italie pour le latéral gauche blaugrana. Par la voie de son directeur sportif Christian Giuntoli, Naples aurait entamé des discussions avec le FC Barcelone. A l'occasion de ces premiers contacts, les dirigeants catalans auraient fait savoir qu'ils souhaitent un transfert sec d'au moins vingt millions d'euros.