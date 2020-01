Mercato - Barça : Xavi Hernandez aurait donné sa réponse

Selon les médias catalans du jour, Xavi Hernandez (39 ans) aurait donné sa réponse au FC Barcelone, qui souhaite lui confier les rênes de l'équipe première dès que possible. L'ancien milieu de terrain et capitaine de légende des Blaugrana (1998-2015, 767 matches disputés toutes compétitions confondues, 86 buts) aurait bel et bien dit oui aux dirigeants du FCB... pour l'année prochaine. En effet, les quotidiens Sport et Mundo Deportivo expliquent que l'actuel entraîneur d’Al-Sadd (Qatar) ne souhaiterait pas entraîner le Barça dès maintenant. D'abord parce qu’il aimerait aller au terme de la saison avec son club actuel. Surtout car la possibilité de reprendre l’équipe en pleine saison ne l'enthousiasmerait pas outre mesure. Il faudra donc encore faire preuve d'un petit peu de patience avant de voir Xavi Hernandez sur le banc de Barcelone.