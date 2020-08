Mercato - Barça/City : Pep Guardiola aperçu à Barcelone !

Alors que Lionel Messi (33 ans) est annoncé sur le départ au Barça, et que Manchester City semble employer les grands moyens afin de parvenir à recruter le sextuple Ballon d'Or, un nouvel indice a enflammé la toile hier soir. Une photo de Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, à Barcelone a été postée sur Instagram dans la nuit de vendredi à samedi ! Ce dernier se serait rendu dans un restaurant de la ville. De son côté, l'émission El Chiringuito va bien plus loin. Cette photo daterait effectivement de ce week-end et le technicien espagnol pourrait s'entretenir en personne avec Messi dans les jours qui viennent....

Today at Kao Dimsum #weloveuguardiolafamily Friends & family Une publication partagée par Grupo KAO (@grupokao) le28 Août 2020 à 3 :22 PDT